Баку, 4 октября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. США манипулируют санкциями против Азербайджана в угоду своим интересам. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями города Джебраил.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства напомнил, что Вашингтон ввёл антиазербайджанские санкции в 1992 году, когда началась первая карабахская война, а в 2001 году приостановил их. Азербайджан понадобился США в качестве площадки для поддержки вторжения в Афганистан.

«Пока они оставались в Афганистане, президент США ежегодно приостанавливал эти санкции. Как только они на глазах у всего мира сбежали оттуда, то снова применили санкции против нас», — процитировала Алиева пресс-служба главы государства.

Он обвинил США в немыслимой неблагодарности и в незаконном введении санкций. Президент также заявил, что 60 «проармянских» членов Конгресса США обратились к американской администрации с призывом ввести новые санкции против Азербайджана.

«Это не сможет повлиять на нашу волю. Но это показывает, что политика враждебности против нас не прекращается», — подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 3 октября заявил, что спецслужбы Азербайджана и РФ общими усилиями сорвали провокацию против российского дипломата, которую готовили США. Он добавил, что в мире есть силы, которые не хотят, чтобы Москва и Баку проводили независимую политику.

Глава СВР находился с официальным визитом в Баку с 2 по 3 октября. Он в том числе встретился с Алиевым. Кроме того, представители Службы внешней разведки России и службы государственной безопасности Азербайджана провели переговоры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия работает с государствами, которые уважают себя, а не с теми, кто выполняет указания США. Москве известно, что американские дипломаты всюду пытаются запретить встречаться с представителями России.