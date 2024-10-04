* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 4 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. В офисе президента Украины обсуждают возможное увольнение руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), министра обороны страны Рустема Умерова и главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом 3 октября сообщило издание «Forbes-Украина».

AP/TASS

В материале указано, что снятие с должности Буданова обсуждается минимум месяц из-за его сложных отношений с Сырским и руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. В ближайшие месяцы его может заменить глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Замену Сырского в офисе президента обсуждали летом, но на период атаки на Курскую область от подобного кадрового решения отказались.

Возможное увольнение Умерова, как утверждает издание, продиктовано неудовлетворительной работой подконтрольного ему министерства, в котором наблюдаются срывы контрактов на закупку вооружений. Заменить его может первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк.

Как передавало ИА Регнум, В мае двух офицеров из личной охраны главы киевского режима Владимира Зеленского обвинили в подготовке покушения на Буданова. Утверждалось, что они планировали сообщить российским военным координаты кортежа, в котором передвигается глава ГУР, чтобы по нему нанесли ракетный удар.

29 сентября в украинской прессе появились сообщения о готовящемся увольнении самого Буданова. Версии СМИ разнятся: одни утверждают, что его могут назначить послом, другие опровергают эти теории. Буданова называют главным оппонентом Ермака.

2 октября Зеленский провёл кадровые перестановки в руководстве Службы внешней разведки страны. С должности замглавы ведомства уволили Олега Синайко и назначили на его место Геннадия Богача. Олег Луковский был переведён с должности заместителя руководителя на должность первого заместителя.