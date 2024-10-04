Уфа, 4 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. С 1 по 4 октября в Уфе проходила нефтегазовая конференция «Цифровые технологии в добыче углеводородов: современные вызовы». Мероприятие проводит научный институт «Роснефти». В этом году на него зарегистрировались более 700 участников из 54 городов России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила в Уфе инновационные цифровые разработки

В первый день на площадке конференции представили наукоемкое программное обеспечение «Роснефти». Участники познакомились с функционалом 17 программных комплексов, предназначенных для сопровождения работ в области разведки, проектирования и разработки нефтяных и газовых месторождений.

12 секций конференции были посвящены актуальным вопросам геологоразведки и нефтедобычи с применением цифровых продуктов. Эксперты обсудили современные технологии искусственного интеллекта, извлечения запасов в сложных геологических условиях, а также тенденции в профессиональной подготовке кадров. Кроме того, участники продемонстрировали новейшие достижения в сейсморазведке, роботизации, 3D-печати.

На конференции анонсировали выпуск нового программного обеспечения «РН-Альфа» для совместного моделирования разработки месторождений, подземной и наземной инфраструктуры. С его помощью можно будет реализовать бесшовный формат передачи данных от разработчиков месторождений проектировщикам. Отличительная черта «РН-Альфа» — оперативный расчет сотен вариантов, что помогает быстро и качественно принимать инженерные и управленческие решения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила в Уфе инновационные цифровые разработки

«Технологии искусственного интеллекта мы используем в линейке наукоемкого ПО «Роснефти» с 2020 года и достигли в этом определенного успеха, — рассказал начальник управления «РН-Технологии» Игорь Костригин. — ИИ делает инженерный софт более удобным для пользователей и технологичным. Например, в программном комплексе «РН-СЕЙСМ» мы применили ИИ для выделения тектонических нарушений. Результаты показывают, что автоматизированные алгоритмы делают свою работу на уровне лучших экспертов компании».

По словам Костригина, применение ИИ в ПО компании делает его лучшим не только в России, но и в мире. «При использовании ИИ мы придерживаемся позиции, что все технологии перед внедрением необходимо апробировать на собственных данных. «РН-БашНИПИнефть» — большой институт, который этими данными обладает. Только после апробации и доказательства, что эти технологии работают, мы выпускаем в жизнь наши продукты. Такой подход требует привлечения большого количества ученых, программистов, математиков, технологов», — подчеркнул эксперт.

В рамках конференции прошла также серия турниров с применением цифровых тренажеров, созданных специалистами научного института в Уфе. Участники решали задания, связанные с работой главного геолога нефтедобывающего предприятия и геонавигатора.