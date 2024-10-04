Воронеж, 4 октября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. На складе с пропиленом в селе Бабяково Воронежской области вспыхнул пожар, площадь которого составляет 2 тыс. кв. метров. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба МЧС России.

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«В Воронежской области сотрудники МЧС России тушат пожар. В селе Бабяково горит склад с пропиленом на 2 тыс. квадратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что есть угроза того, что пламя перекинется на расположенный по соседству склад. Данных о пострадавших не поступало, в работах по ликвидации возгорания участвуют 54 человека и задействовано 17 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 октября в Пермском крае вспыхнул пожар на частном нефтехранилище. Площадь возгорания составила десять тысяч квадратных метров, огонь охватил ёмкости с топливом.

Сотрудники МЧС локализовали пожар и не допустили его распространения на частные жилые дома и сухую растительность. Позднее в этот же день огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

Роспотребнадзор днём 4 октября проинформировал о качестве воздуха в районе пожара в Перми. В ведомстве отметили, что допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха выявлено не было.