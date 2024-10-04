Тель-Авив, Израиль, 4 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб в пригороде Бейрута, где мог находиться преемник ликвидированного лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы Хашим Сафи ад-Дин. Об этом 4 октября сообщил портал Ynet.

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

«В ночь на пятницу самолеты ВВС сбросили бомбы общим весом 73 тонны на бункер <…> в районе Дахия, который был определён как «главный штаб разведки» «Хезболлы», ― указано в материале.

По оценкам, во время удара Сафи ад-Дин находился на территории комплекса. Издание отметило, что на данный момент неизвестно, к чему привёл обстрел позиций шиитского движения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 октября Армия обороны Израиля заявила, что нанесла «точечный» удар по Бейруту, атаковав район Башура в центре ливанской столицы. В результате удара, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли девять человек, ещё 14 пострадали. Как сообщал новостной канал Sky News Arabia, целью атаки центрального района Бейрута стал центр медицинской службы, связанный с «Хезболлой».

Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что целью этого авиаудара ЦАХАЛ был вероятный преемник генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Насраллы Хашим Сафи ад-Дин.

ЦАХАЛ 4 октября заявила о ликвидации в результате удара по Бейруту одного из руководителей проекта по разработке высокоточных ракет для «Хезболлы» Махмуда Юсефа Аниси.

Армия обороны Израиля 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Истребители ВВС Израиля сбросили более 80 мощных авиабомб, предназначенных для поражения бункеров. Среди жертв атаки был и Хасан Насралла, который возглавлял «Хезболлу» почти 30 лет.

В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. По утверждениям ЦАХАЛ, целью вторжения стало уничтожение объектов «Хезболлы». Позже Армия обороны Израиля заявила, что задействовала в наземной операции в Ливане свои военно-воздушные силы и артиллерию.