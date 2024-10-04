Осло, 4 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Найденный мертвым 31 августа у берегов Норвегии кит-белуха Хвальдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России, погиб от бактериальной инфекции. Об этом 4 октября пишет Barron’s со ссылкой на норвежскую полицию.

Ein Dahmer

Норвежский ветеринарный институт провёл вскрытие кита и обнаружил 35-сантиметровую палку, застрявшую у него в пасти.

«В отчёте сделан вывод, что вероятной причиной смерти была бактериальная инфекция, возможно, в результате ран в пасти, нанесённых застрявшей палкой», — следует из заявления полиции.

Так, специалисты считают, что палка могла затруднить Хвальдимиру приём пищи, тем самым увеличив риск заражения.

Ранее в СМИ писали, что кита могли застрелить, однако при вскрытии не обнаружили огнестрельных ранений.

Как сообщало ИА Регнум, Хвальдимира нашли мёртвым 31 августа у берегов Норвегии. Кита прозвали «шпионом российского Военно-морского флота». Белухе дали прозвище Хвальдимир (hval — норвежское «кит») в честь российского лидера Владимира Путина.

Впервые Хвальдимира заметили в области Финмарк в Норвегии в 2019 году, и на нём была специальная упряжка для установки экшен-камеры с логотипом одной из санкт-петербургских компаний. В результате кита прозвали «российским шпионом». В мае 2023 года кит был замечен у побережья Швеции.

В западных СМИ на фоне шпиономании получил распространение ряд теорий о применении Россией животных в военных и разведывательных целях, включая идею об использовании «боевых дельфинов».

В сентябре сразу две организации по защите животных NOAH и One Whale подали заявление в норвежскую полицию с просьбой начать уголовное расследование по факту гибели кита. Зоозащитники утверждали, что травмы кита могут свидетельствовать о том, что млекопитающее застрелили. Специалисты пояснили, что на момент гибели возраст кита составлял от 15 до 20 лет, животное было молодым и здоровым.