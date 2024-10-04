Варшава, 4 октября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В Польше разгорелся скандал из-за того, что в магазинах начали продавать алкогольные коктейли в тюбиках, которые внешне похожи на детское питание. Журналисты прозвали продукцию «детской водкой».

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«Я глубоко возмущена. Я тоже родитель, и когда я увидела это, я была глубоко потрясена», — процитировал 1 октября министра образования Польши Барбару Новацкую портал bankier. pl.

При этом глава ведомства признала, что такой вид продажи абсолютно законен, и производители нашли лазейку в законодательстве. Она выступила за ужесточение ограничений по продаже спиртного в стране и заявила, что министерство направит в минздрав обращение с просьбой изменить правила по упаковке спиртных напитков.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также отреагировал на скандал. Он пообещал последствия для тех, кто не проявил должной бдительности в вопросе, который касается здоровья детей.

«Мы сосредоточимся на поиске эффективного метода пресечения этой практики, связанной с пакетиками с алкоголем», — сказал он.

Глава минздрава Польши Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского. Производитель «детской водки» заявил, что прекратил выпуск скандального товара и отзывает его из магазинов.

Как передавало ИА Регнум, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов 26 сентября сообщил о заморозке рассмотрения вопроса о разрешении продажи алкоголя в режиме онлайн. Против этого выступил Минздрав России, указав на то, что такое послабление будет способствовать распространению употребления спиртного.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в июле выступил с предложением запретить продажу алкоголя ближе 500 м от пляжей. Он напомнил, что нахождение в нетрезвом виде на солнце и в воде подвергает отдыхающих риску для жизни.