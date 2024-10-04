Москва, 4 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Суд Москвы наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В числе арестованного — квартира площадью в 50 кв. м, земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 кв. м. и 40,1 кв. м и автомобиль, сообщило «РИА Новости». Они принадлежат родному брату одного из обвиняемых и супруге другого фигуранта дела.

Суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора.

Как сообщало ИА Регнум, компания ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей в рамках соглашения об изготовлении и поставке 20 040 бронежилетов для участников спецоперации. По версии следствия, фигуранты потратили полученные деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, а поставленные в войска бронежилеты не соответствовали требованиям контракта.

В числе основных фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов — генеральный директор Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко. Всем вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). 1 октября стало известно, что Есипову и Антоновой также предъявили обвинения по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Всего по делу о бронежилетах для Минобороны проходит не менее девяти человек.

1 сентября свидетели подтвердили причастность руководителей «Пикета» к поставке некачественных бронежилетов. 15 сентября Басманный суд постановил, что предоставленные материалы по данному делу свидетельствуют о причастности сотрудников ГК «Пикет» к инкриминируемому деянию. Суд принял решение о продлении ареста троим обвиняемым. 30 сентября стало известно, что один из фигурантов признал вину и сотрудничает со следствием.

В правоохранительных органах 4 октября сообщили, что в ходе обысков в офисе группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела изъяли и арестовали денежные средства. У следствия есть основания полагать, что эти деньги получены преступным путём в качестве оплаты реализации контракта.