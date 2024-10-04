* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 4 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Решение об исключении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списка террористических организаций принято на высшем уровне, но требуется соблюсти правовые процедуры. Об этом 4 октября заявил член коллегии Министерства иностранных дел (МИД) РФ и бывший посол РФ в Афганистане Замир Кабулов.

РИА Новости

«МИД совместно с ФСБ (Федеральной службой безопасности) и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения «Талибан» из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято. Но все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля», — сказал Кабулов в ходе заседания московского формата консультаций по Афганистану.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 октября глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия завершает проработку вопроса об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций. В этой связи он призвал коллег по СНГ к взаимодействию для выявления в курируемых Западом террористических структурах каналов коммуникаций. Российская сторона считает целесообразным, с одной стороны, налаживать контакты с талибами, а с другой — выявлять потенциальных сторонников террористов в странах СНГ, заявил Бортников.

В декабре 2023 года власти Казахстана приняли решение исключить «Талибан» из списка террористов. Киргизия 6 сентября также исключила движение «Талибан» из списка запрещённых организаций.

«Талибан» с августа 2021 года находится у власти в Афганистане. Движение пришло к власти в результате военного переворота и свержения проамериканского правительства. На фоне этих событий американский контингент спешно покинул Афганистан.

С марта 2022 года Москва установила дипотношения с Афганистаном и аккредитовала дипломатов сформированного талибами правительства. Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе текущего года заявил, что представители движения «Талибан» контролируют власть в Афганистане.