Москва, 4 октября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Страны НАТО планируют ввести свой контингент в Закавказье под видом миротворцев, использовав в качестве повода необходимость урегулировать отношения между Азербайджаном и Арменией. Об этом в пятницу, 4 октября, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

«Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного «миротворческого» контингента — де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской», — сказал он.

Бортников сообщил, что о таких планах свидетельствует размещение на границе между Арменией и Азербайджаном так называемой независимой гражданской наблюдательной миссии ЕС. По данным ФСБ, она ведёт разведку в регионе в интересах НАТО, а также против России и её партнёров.

Кроме того, Запад обещает Армении льготные поставки вооружений, пытаясь добиться от неё выхода из Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы сделать страну ещё более зависимой от Североатлантического альянса, добавил Бортников. По его мнению, США и ЕС в действительности не хотят установления стабильности в Закавказье.

«Учитывая весь предыдущий опыт посредничества натовцев в самых разных регионах мира, закрепление блока в Закавказье очевидно не будет содействовать стабильности в регионе», — процитировал главу ФСБ ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 сентября заявил, что мирный договор с Азербайджаном согласован на 80%. Переговоры по этому вопросу идут почти два года. Ереван предложил в ближайшее время подписать пункты, которые устраивают обе стороны, отметил глава государства.

При этом Пашинян поднял вопрос о выходе Армении из ОДКБ. 23 февраля он заморозил участие республики в организации, а 18 сентября заявил об угрозе суверенитету страны, которая якобы исходит от ОДКБ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября указала на противоречивость слов армянского премьера. Если республика не выходит из ОДКБ, то говорить об угрозах от неё бессмысленно.

Глава МИД России Сергей Лавров в марте обвинил Ереван в проведении курса на сознательное ухудшение отношений с Москвой. Он подчеркнул, что это «не по-союзнически».