Москва, 4 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Команда компании «Славнефть — Красноярскнефтегаз» заняла первое место на международном инженерном чемпионате CASE-IN в рамках Российской энергетической недели. Специалисты предприятия создали программный алгоритм на основе нейронной сети, который прогнозирует сбои в работе производственного оборудования, чтобы можно было своевременно принять меры для их предотвращения. Награду за проект нефтяникам лично вручил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Специалисты «Роснефти» выиграли на международном инженерном чемпионате

Алгоритм регулирует содержание хлористых солей в нефти и предупреждает о возможных отказах насосных агрегатов и скачках уровней жидкости в аппаратах. Гибкость алгоритма позволяет использовать его в любых сферах, что может значительно повысить эффективность производства.

Нейросетевой модуль уже протестировали на реальных данных, полученных на Куюмбинском месторождении в Восточной Сибири. Исследования показали, что программное обеспечение улучшает точность прогнозов по сравнению с традиционными методами на 80–90%. Технология делает процесс подготовки нефти и управления оборудованием максимально предсказуемым, обеспечивая тем самым стабильность и непрерывность производства.