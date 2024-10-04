Вашингтон, 4 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Американский телеканал HBO выпустит новый документальный фильм о создателе биткоина Сатоши Накамото. Выход на экран картины «Электронные деньги: тайна биткоина» назначен на 8 октября. Официальный трейлер 3 октября был опубликован на YouTube-канале компании.

Кадр из видео

За съёмки отвечал документалист Каллен Хобак. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что взял след создателя криптовалюты. Именно подробности расследования легли в основу фильма.

Отмечается, что в трейлере нет указания на раскрытие настоящей личности разработчика.

Есть различные теории о том, кто создал биткоин, но ни одна из них не была доказана. Известно, что человек под псевдонимом Сатоши Накамото разрабатывал первую криптовалюту до 2011 года, но в итоге остановил деятельность и передал управление репозиториями исходного кода биткоина другим разработчикам, после чего связь с ним оборвалась.

Среди популярных теорий в качестве создателя биткоина выдвигают кандидатуры главы Blockstream Адама Бэка, американского программиста Хэла Финни, ныне покойного, а также создателя Litecoin Чарли Ли. Австралийский разработчик Крейг Райт сам называл себя Накамото, но суд Великобритании признал информацию ложной.

Также в 2017 году экс-сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта выдвинул версию, что создателем биткоина является предприниматель Илон Маск. По мнению Гупта, создавший биткоин человек должен в совершенстве владеть языком программирования C++, а Илон Маск неоднократно проявлял глубину познаний в этой области. К тому же появление биткоина совпало во времени с кризисом 2008 года, который предприниматель называл «худшим в своей жизни».