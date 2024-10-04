Москва, 4 октября, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Киевский режим обучает в Сирии боевиков из «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в координации с представителями США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД РФ.

Handout/Global Look Press

«На территории Сирии режим Владимира Зеленского в координации с американцами обучает террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» новым технологиям производства БПЛА с целью боевых действий против российских вооружённых сил в САР (Сирийской Арабской Республике)», — отметил министр.

Также он подчеркнул, что коалиция западных стран продолжает наносить удары по территории в Сирии, фактически «вдохновляя» режим в Киеве на аналогичную террористическую деятельность в российских регионах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября появилась информация о том, что Киев занимается активным обучением террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» новым технологиям производства дронов. Это происходит в координации с США, чтобы в ближайшие месяцы открыть новый фронт против армии России в Сирии.

Турецкая газета Aydinlik 10 сентября написала, что Украина при поддержке США провела переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России. Отмечалось, что делегация киевского режима призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков из тюрьмы, пообещав радикалам 75 дронов.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим поддерживает контакты с террористами, используя их для совершения терактов в отношении россиян. По её словам, Киев уже превратился в новую международную террористическую группировку, за которой стоят США и Британия.