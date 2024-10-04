Москва, 4 октября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Известного актёра советского и российского кино Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. Об этом 4 октября сообщил Telegram-канал «112».

Сергей Карпухин/ТАСС Александр Збруев

Актёру стало плохо утром в пятницу. Он начал задыхаться и около девяти часов вызвал бригаду скорой помощи на Малую Бронную. Збруева доставили в больницу имени С. П. Боткина. Сейчас 86-летний актёр находится под наблюдением врачей.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года Збруеву из-за ухудшения состояния здоровья потребовалась помощь медиков. Он пожаловался на боли в груди и высокое давление. Его супруга вызвала врачей, которые оказали артисту помощь на дому. От госпитализации он отказался.

В сентябре в одну из больниц Москвы попала дочь народного артиста РСФСР Наталья Збруева. 56-летняя женщина поступила в клинику с отравлением. Она выпила таблетки, после которых ей стало плохо. Родственники незамедлительно вызвали ей скорую помощь. Тогда же Telegram-канал «112» сообщил, что Александр Збруев также проходит лечение в одной из больниц.

Александр Збруев является артистом московского государственного театра «Ленком» Марка Захарова». Он известен широкому зрителю по ролям в кинофильмах «Ты у меня одна», «Всё будет хорошо», «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Одинокая женщина желает познакомиться» и множеству других. Фильмография актёра насчитывает более 60 киноработ. В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат», который вышел на экраны в 1962 году.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ о награждении Збруева орденом «Александра Невского» за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.