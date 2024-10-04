Астана, 4 октября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС России. Об этом 4 октября сообщил директор ФСБ Александр Бортников на 55-м заседании СОРБ в Астане.

Гавриил Григоров/РИА Новости Александр Бортников

«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», — заявил он.

Бортников также рассказал, что российские силовики при содействии Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали на территории РФ четверых граждан, объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений экстремистского характера.

Кроме того, ФСБ пресекла деятельность организации «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе десяти боевиков. На территории России также задержали пять членов других международных террористических организаций, занимавшихся вербовкой новых рекрутов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ингушетии против сотрудников правоохранительных органов. Преступники планировали ряд диверсий на объектах энергетики.

ФСБ 28 августа сообщила о задержании в Ингушетии шестерых экстремистов, готовивших теракты. Они намеревались совершить серию терактов против правоохранителей и религиозных объектов в регионе.

В ноябре 2023 года ФСБ задержала в Воронеже агента украинских спецслужб за подготовку убийства подрывом бомбы высокопоставленного офицера Вооружённых сил России. Агента спецслужб Украины завербовали в сентябре 2022 года. Перед ним поставили задачу узнать адрес проживания российского военного и убить его.