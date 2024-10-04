Москва, 4 октября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Российским виноделам удалось создать достойную замену импортным игристым винам из недружественных стран. Об этом 4 октября заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

Виктор Лисицын/Global Look Press

«На многих крупных российских предприятиях в работе со стилистикой вина помогали итальянские энологи, и сейчас в слепых дегустациях российские игристые, как правило, опережают базовые итальянские, которые стоят уже более 1000 рублей за бутылку», — процитировало Латышеву «РИА Новости».

Она отметила, что большую роль в создании игристых вин играет качество винограда и мастерство самого винодела.

Просекко — итальянское сухое игристое вино.

Как сообщало 22 сентября ИА Регнум, Россия вошла в топ-30 стран, в которых самые доступные цены на вино в мире — бутылка вина в РФ обойдётся в среднем в 595 рублей, или 6,42 доллара.

В пресс-службе Роскачества 7 сентября сообщили, что российские производители за первые шесть месяцев года нарастили выпуск портвейна в два раза. При этом свыше 90% объёма производства данного типа винодельческой продукции приходится на Крым. Также в 2024 году производство зернового виски в России увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом.