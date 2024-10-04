Астана, 4 октября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Наблюдавшиеся в Сирии и Ливане дистанционные подрывы пейджеров, раций и других электронных устройств говорят о прямой угрозе безопасности и в странах СНГ. Об этом 4 октября заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане.

Bilal Jawich/Global Look Press

По его словам, недавние акции с подрывом электронных устройств в Ливане и Сирии свидетельствуют о том, что результаты работ вражеских спецслужб по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению «закладок» могут использоваться не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и для организации покушений на представителей власти с помощью используемой последними электроники.

«Это прямая угроза безопасности стран СНГ», — подчеркнул Бортников.

Директор ФСБ добавил, что дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в странах СНГ и безопасность входящих в содружество стран во многом зависит от совместных и профессиональных действий по борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, распространением наркотиков, защите конституционного строя и обеспечению информационной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в разных районах Ливана произошёл массовый подрыв пейджеров, а затем и других электронных устройств. Министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль, уточнив, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива.

По состоянию на 19 сентября 25 человек погибли и ещё 608 пострадали в результате этого. По неофициальным данным, пострадавших намного больше. Позднее агентство Reuters сообщило, что операцию по подрыву средств связи в Ливане организовала Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад», которая заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. гаджетов, заказанных ливанским движением «Хезболла».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября на Генассамблее ООН назвал бесчеловечным подрыв мобильных устройств в Ливане. Он подчеркнул, что такие методы являются террористическими.