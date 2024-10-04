Астана, 4 октября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Кадровые военные стран НАТО принимают участие в планировании и подготовке операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) на всей линии фронта. Об этом 4 октября на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран ― участниц СНГ заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

ИА Регнум

По его словам, это свидетельствует о намерении западных стран расширить украинский конфликт. Об этом также говорят и планы натовцев направить на Украину свои контингенты.

«Нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий демонстрируют санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на территории [РФ] и непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяжённости линии боевых действий. Подчеркну ― на всей», ― отметил глава ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 сентября заявил, что НАТО в ручном режиме координирует удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры в России. Он отметил, что Запад передаёт Украине помимо вооружений данные своей военно-космической разведки. Их украинские боевики используют, чтобы определить и поразить цели в глубине территории России. Лавров уточнил, что этими целями являются жилые дома, энергетическая и промышленная инфраструктура, а также социальные объекты.

В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские формирования не могут использовать западные высокоточные системы большой дальности для ударов по России, так как для этого нужны разведданные со спутников НАТО, а полётные задания в эти системы могут вносить только военнослужащие стран альянса. Глава государства подчеркнул, что в этом случае речь идёт о принятии блоком решения о прямом участии в конфликте с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 сентября напомнил, что в Москве неоднократно говорили о том, что военные армии США уже принимают участие в украинском конфликте безо всяких разрешений.

Йенс Столтенберг, будучи генеральным секретарём Североатлантического альянса, отметил, что НАТО не станет частью конфликта, если страны — члены блока разрешат Украине наносить удары по территории России с помощью поставленного Западом оружия. Также, по его словам, такое решение не будет красной чертой, влекущей за собой эскалацию конфликта.