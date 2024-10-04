* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 4 октября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Россия завершает проработку вопроса об исключении движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из террористического списка, заявил 4 октября глава ФСБ Александр Бортников.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Видим готовность талибов к борьбе с наиболее опасным крылом ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад, использующий возможности тергруппировки в подрывных акциях под ложным флагом на нашей территории», — заявил Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участниц СНГ.

В этой связи глава ФСБ призвал коллег по СНГ к взаимодействию для выявления в курируемых Западом террористических структурах каналов коммуникаций. Российская сторона считает целесообразным, с одной стороны, налаживать контакты с талибами, а с другой — выявлять потенциальных сторонников террористов в странах СНГ, заявил Бортников.

Как сообщало ИА Регнум, МИД России 1 апреля сообщил, что вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации прорабатывается, окончательное решение примет высшее руководство страны.

В декабре 2023 года власти Казахстана приняли решение исключить «Талибан» из списка террористов. Киргизия 6 сентября также исключила движение «Талибан» из списка запрещённых организаций.

С марта 2022 года Москва установила дипотношения с Афганистаном и аккредитовала дипломатов сформированного талибами правительства. Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе текущего года заявил, что представители движения «Талибан» контролируют власть в Афганистане.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Глава государства добавил, что Россия учитывает мнение каждой страны региона по вопросу признания талибов.