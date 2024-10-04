Екатеринбург, 4 октября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Силовики пресекли два канала незаконной миграции в Свердловской области, сообщили 4 октября в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

ФСБ РФ/РИА Новости

По этим каналам в Россию прибыли более 600 человек из стран Восточной Азии.

Следственный отдел ФСБ возбудил два уголовных дела по факту организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ в середине сентября задержали в Москве участников организованной преступной группы, организовавшей въезд и транзитное перемещение в страны Евросоюза через территорию России жителей Африки. В ОПГ входили россияне, этнические украинцы и нигерийцы.

Накануне, 3 октября, МВД по Иркутской области сообщило о задержании по подозрению в организации незаконной миграции глав этнических диаспор. Председатель Узбекского национального центра и замглавы Таджикской диаспоры совместно с центром допобразования за взятки выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ российского законодательства.