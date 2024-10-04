Токио, 4 октября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей программной речи в парламенте пообещал, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине, а также указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией. Трансляцию заседания 4 октября вёл сайт нижней палаты японского парламента.

POOL/Global Look Press Сигэру Исиба

«Мы и впредь будем усиленно продвигать санкции против России, помощь Украине», — сказал он.

Исиба отметил, что отношения России с Японией сейчас находятся в сложном состоянии, уточнив, что Токио намерен сохранять курс «на решение территориальной проблемы» и заключение российско-японского мирного договора.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября парламент Японии избрал лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Исибу новым премьер-министром. За него проголосовал 291 из 461 депутата ключевой нижней палаты японского парламента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 октября заявила, что российская сторона отклонила демарш Японии по якобы произошедшему инциденту с российским самолётом у границы. Дипломат подчеркнула, что РФ не предоставили никакой информации, подтверждающей его обоснованность.

В июне президент РФ Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления мирного договора между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства также напомнил, что ранее японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.