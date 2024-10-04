Вашингтон, 4 октября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Секретная служба США столкнулась с нехваткой кадров для работы на мероприятиях 2024 года из-за массовых увольнений агентов на протяжении последних лет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Stefani Reynolds / CNP /MediaPun/Global Look Press

Издание отметило, что в 2022 и 2023 финансовых годах уволились 1,4 тыс. из 7,8 тыс. сотрудников. Это крупнейший отток персонала как минимум за последние 20 лет. Основными причинами увольнения сотрудников названы частая сверхурочная работа, которая могла не оплачиваться, фаворитизм, а также проблемы с внедрением передовых технических средств.

Кроме того, негативно сказалась и инициатива по повторному приёму на работу вышедших на пенсию агентов, из-за чего многие сотрудники увольнялись, чтобы потом получать зарплату и пенсию одновременно.

Издание отметило, что Секретная служба подошла неготовой к 2024 году, который стал одним из самых напряжённых: в США состоялся саммит НАТО, прошли партийные съезды по выдвижению кандидатов на выборы президент страны, многочисленные предвыборные мероприятия.

Проблемы службы вскрыли и две попытки покушения на экс-президента США Дональда Трампа, отмечено в статье. Так, из-за отсутствия технических средств во время первого покушения злоумышленник смог разведать обстановку при помощи дрона, а из-за плохой коммуникации ему позволили открыть огонь, хотя сотрудники правопорядка и засекли нападавшего.

Несмотря на прилагаемые руководством службы усилия и выделение дополнительного $231 млн на покрытие дополнительных расходов, решить основные проблемы пока не удалось, указано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Политик получил лёгкое ранение, у него оказалось задето ухо. Стрелявший в бывшего главу Белого дома 20-летний американец Томас Мэттью Крукс был убит на месте сотрудниками Секретной службы.

Второе покушение на Трампа было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Политик в результате инцидента не пострадал. ФБР в тот же день сообщила о задержании подозреваемого Райана Уэсли Рута. 25 сентября ему официально предъявили обвинения в покушении на Трампа и ряде других преступлений. В ходе судебного заседания во Флориде он отказался признать вину.