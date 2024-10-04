Москва, 4 октября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Следствие предъявило экс-адвокату Эльману Пашаеву обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом 4 октября сообщили в правоохранительных органах.

Виталий Белоусов/РИА Новости Эльман Пашаев

«Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»)», — привел слова представителя правоохранительных органов ТАСС.

Он уточнил, что бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием и добавил, что по делу Пашаева также допросили трёх свидетелей и продолжается сбор доказательств.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал экс-адвоката на два месяца. Пашаев 23 сентября обжаловал избрание ареста в качестве меры пресечения.

Бывшего адвоката подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей. Пашаеву грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

По информации следователей, в феврале 2024 года бывший адвокат убедил мужа блогера Елены Блиновской Алексея в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его супругу от ответственности по делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.

Позднее, 26 сентября, стало известно, что Пашаев предлагал заключённым, которые поехали в зону спецоперации, за деньги отсидеться в тылу. Уточнялось, что таким предложением намеревались воспользоваться не менее пяти человек.