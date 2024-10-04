Москва, 4 октября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Вероятность завоза на территорию России вируса лихорадки Марбург (Marburg virus disease, MVD) существует. Поэтому российским специалистам необходимо готовиться к возможному его появлению в стране. Об этом 4 октября заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Завоз [инфекции в страну] ― вопрос не исключённый», ― отметил в беседе с ТАСС специалист.

Он напомнил, что россияне совершают деловые, научные, гражданские поездки за границу.

«Нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — подчеркнул эпидемиолог.

В качестве профилактики завоза инфекции он предложил проводить тренинги для врачей, чтобы они при встрече с больными могли верно определить заболевание. Онищенко добавил, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в какой-либо стране россиянам необходимо воздержаться от её посещения.

«Диагностику нам надо готовить не просто где-то для собственных нужд какой-то лаборатории, а так, чтобы они были при необходимости хотя бы на уровне областных центров», ― указал Онищенко.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о рисках эпидемии тропического малоизученного вируса Марбург. В Руанде подтвердились случаи заражения этим вирусом в семи из 30 регионов. Кроме того, по данным ВОЗ, один человек, который мог заразиться вирусом Марбург, выехал из Руанды.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию со вспышкой вируса лихорадки Марбург в Руанде, который считается неизлечимым. В ведомстве подчеркнули, что для исключения возможных эпидемиологических рисков проводится непрерывный мониторинг. Для купирования риска завоза заболевания на территорию России у Роспотребнадзора имеются диагностические тест-системы.

Вирус Марбург является очень заразным заболеванием, принадлежащим к тому же типу, что и вирус Эбола. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плотоядные летучие мыши. Острое зоонозное вирусное заболевание часто приводит к смертельному исходу, характеризуется поражением печени, центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Оно протекает очень тяжело с головными и мышечными болями, лихорадкой, рвотой с кровотечением. На данный момент специального противовирусного лечения или вакцины не существует.