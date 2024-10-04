Курск, 4 октября, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Украинские боевики размещают военную технику и оружие в жилых массивах временно захваченных ими населённых пунктов в Суджанском районе Курской области. Об этом 4 октября рассказал военный спецназа «Ахмат» армии России с позывным Москва.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

«Куда можно, туда они её (технику и вооружение. — Прим. ред.) суют. И в лесополках (лесополосах. — Прим. ред.), и во дворах жилых домов», — привело его слова «РИА Новости».

Российский военный также отметил, что украинские формирования отводят часть сил с участка в районе Суджи, что может быть связано с проведением ротации или желанием немного отступить, однако имеется информация, что противник хочет ввести сюда новые резервы.

«Так что бдим, следим, ждём, взрываем», — добавил Москва.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Минобороны показало кадры ударов расчётов буксируемых гаубиц Д-30 группировки российских войск «Север» по позициям украинских боевиков в курском приграничье. Отмечалось, что российские военные уничтожают укрепленные позиции, живую силу, бронетехнику, артиллерийские и миномётные расчёты ВСУ.

Ранее в этот же день стало известно, что армия России за сутки пресекла пять попыток прорыва со стороны киевских боевиков в приграничье Курской области. Отмечалось, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении свыше 300 бойцов, четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий и три автомобиля.