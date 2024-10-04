Киев, 4 октября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. После сдачи украинскими боевиками Угледара в Донецкой Народной Республике главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал усилить оборону в восточной части временно контролируемой Киевом территории региона. Об этом 4 октября сообщило агентство Reuters.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Александр Сырский

Отмечается, что это произошло на следующий день после того, как украинские формирования вышли из Угледара.

По словам Сырского, сейчас он работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ. При этом главком украинской армии не уточнил, где именно он сейчас находится, однако известно, что указанная бригада работает на покровском направлении, на котором российские военные сейчас ведут интенсивное наступление.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что армия России вошла на территорию Угледара. Затем российские военные взяли под огневой контроль единственную оставшуюся дорогу из города.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 1 октября сообщил, что российские войска освободили южную, западную и восточную части Угледара. Командование ВСУ 2 октября подтвердило отступление украинских боевиков из города.

Минобороны РФ 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара российскими военными. Позднее в этот же день Пушилин заявил, что власти республики учредят госнаграду за освобождение города.