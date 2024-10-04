Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Операция по спасению косаток успешно завершилась на Камчатке, застрявшим на мели в лимане морским животным удалось выйти в открытое море. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба МЧС России, опубликовав видеозапись уплывающей стаи косаток.

Елена Верещака/ТАСС

Для спасения косаток пришлось использовать сети, чтобы постепенно подвести животных к выходу из лимана в море. Ситуация осложнялась тем, что из-за илистого дна в лимане нельзя было задействовать технику, и спасателям пришлось вручную двигать к выходу в море многотонных морских животных.

При этом у косаток очень развита взаимосвязь в группе, и молодые особи не уходили в море сами, постоянно возвращаясь к старшей в семье самке, которую спасателям очень сложно было передвигать из-за размеров.

На спасение морских млекопитающих понадобилось почти трое суток.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Камчатке началась операция по спасению застрявших на мели косаток. В ней приняли участие более 30 спасателей и волонтёров, морских животных постепенно и осторожно стаскивали с мели сетью и направляли к выходу в открытое море.

Семейство косаток, состоящее из двух взрослых особей и двух детёнышей, застряло на мели во время отлива. Спасатели и волонтёры более десяти часов поливали животных водой, чтобы не допустить ожогов кожи, периодически двигая их вручную на более глубокое место.

Операция по спасению косаток сначала прошла удачно, их удалось продвинуть на глубокое место, но потом начался отлив, и млекопитающие снова застряли в заливе. Волонтёры и спасатели надеялись, что косаткам удастся покинуть мелководье во время следующего прилива.