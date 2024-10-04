Вашингтон, 4 октября, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Десятки миллионов долларов тайно выделял на протяжении многих лет Республиканской партии американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Об этом 3 октября сообщает газета The Wall Street Journal.

Steve Jurvetson Илон Маск

Отмечается, что пожертвования Маска республиканцам свидетельствуют о том, что он задолго до официального основания комитета в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа стал заметной силой в финансировании инициатив и кандидатов Республиканской партии.

В частности, по данным издания, осенью 2022 года Маск перед промежуточными выборами выделил более $50 млн на кампанию, направленную против демократов в колеблющихся штатах. В 2023 году предприниматель пожертвовал $10 млн в пользу губернатора Флориды Рона Десантиса, который планировал выдвигаться на пост президента США.

Причастность к финансовым операциям в пользу Республиканской партии Маску удавалось достаточно долго скрывать благодаря юристам и консультантам из числа республиканцев. Для отправки денег использовалось общество с ограниченной ответственностью, у которого было право на сокрытие доноров. Все обсуждения транзакций велись в мессенджере Signal со сквозным шифрованием данных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что предприниматель Илон Маск опроверг информацию СМИ о планах ежемесячно выделять $45 млн в месяц новому политическому комитету America PAC, поддерживающему предвыборную кампанию республиканца Трампа. Маск пояснил, что он лишь создал комитет, цель которого — поддержка кандидатов, «выступающих за демократию и личную свободу».

Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что комитет America PAC нацелен убеждать избирателей голосовать досрочно и на запрос бюллетеней для голосования по почте в так называемых «колеблющихся штатах». Для работы в комитет, по данным WSJ, наняты сотни человек.

Маск публично поддержал кандидата в президенты Трампа после покушения на него в Пенсильвании. Предприниматель назвал экс-президента США таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт.

В свою очередь, действующий президент США 18 июля высказал своё отношение к миллиардеру. По его утверждению, Маск якобы собирается «купить» грядущие президентские выборы в стране.