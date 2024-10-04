Москва, 4 октября, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проверит сообщения СМИ о похищениях пожилых людей в нескольких российских регионах, сообщили 3 октября в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

По данным прессы, на которую сослались следователи, этих людей якобы использовали в качестве рабочей силы на стройках и в сельском хозяйстве в Москве, Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. Бастрыкин поручил руководителям управлений ведомства по Дагестану и Адыгее Дмитрию Беляеву и Василию Ларину организовать соответствующие проверки.

«Глава ведомства поручил руководителям следственных управлений СК России по Республике Дагестан Беляеву и по Республике Адыгея Ларину организовать проверки по озвученным в эфире фактам», — говорится в заявлении на сайте Следственного комитета.

Кроме того, председатель ведомства ожидает докладов о результатах проведённых проверок в Москве и Краснодарском крае от руководителей управлений СК РФ в этих регионах.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Следственный комитет России объявил о проведении в Тульской области проверки информации о том, что на ферме в Белёвском районе насильно удерживались не менее десяти человек. Среди удерживаемых людей находился и бывший участник спецоперации. Владельцы фермы заманивали к себе местных жителей обманным путём и эксплуатировали их.

Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по факту незаконного лишения свободы людей на ферме в Тульской области. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Тульской области Никите Севостьянову доложить о результатах проверки.