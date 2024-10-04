Вашингтон, 4 октября, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке можно избежать. Такое заявление сделал 3 октября президент США Джозеф Байден, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Палестина

«Я не считаю, что начнется полномасштабная война. Я думаю, мы можем ее избежать. Но для этого нужно сделать еще очень многое», — пояснил Байден.

На уточняющий вопрос о том, насколько политик уверен в возможности предотвратить масштабный конфликт, Байден спросил журналиста, насколько тот уверен в том, что дождь не пойдёт.

Также президент США отказался уточнить, собираются ли американские власти направлять войска на помощь Израилю.

«Мы уже помогли Израилю. Мы будем оберегать Израиль», — указал Байден, избежав прямого ответа на поставленный вопрос.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, участие США в качестве миротворца в палестино-израильском конфликте вновь подтолкнуло Ближневосточный регион к обрыву.

В ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. По утверждению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это будут локализованные рейды, призванные уничтожить инфраструктуру ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября военные Ирана произвели массированный ракетный обстрел Израиля. В ходе него по израильской территории было выпущено около 400 ракет.

Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что президент США Байден приказал американским военным оказать поддержку Израилю в отражении иранской ракетной атаки. Помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан назвал массированный ракетный удар серьёзной эскалацией со стороны Ирана.

Вечером 1 октября Захарова на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю заявила о полном провале политики действующей администрации США на Ближнем Востоке.