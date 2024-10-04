Москва, 4 октября, 2024, 06:19 — ИА Регнум. В ходе обысков в офисе группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны России изъяты и арестованы денежные средства. Об этом 4 октября сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Обнаружены и изъяты денежные средства наличными… Басманным районным судом разрешено наложение ареста», — сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что выявлены основания полагать, что изъятые и арестованные денежные средства ГК «Пикет» получены преступным путём в качестве оплаты реализации контракта.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» получили от Министерства обороны РФ 2 млрд рублей в рамках реализации госконтракта на поставку средств защиты и поставили не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих предусмотренным контрактом требованиям. Полученные средства фигуранты потратили на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях.

Как передавало ИА Регнум, в числе основных фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов — генеральный директор Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко. Всем вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). 1 октября стало известно, что Есипову и Антоновой также предъявили обвинения по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Всего по делу о бронежилетах для Минобороны проходит не менее девяти человек.

15 сентября Басманный суд постановил, что предоставленные материалы по данному делу свидетельствуют о причастности сотрудников ГК «Пикет» к инкриминируемому деянию. Их причастность также подтвердили свидетели. Суд принял решение о продлении ареста троим обвиняемым. 30 сентября стало известно, что один из фигурантов признал вину и сотрудничает со следствием.