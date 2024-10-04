Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Операция по спасению попавших на мель косаток началась на Камчатке. Об этом 4 октября сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев на своей странице «ВКонтакте».

Publicdomainpictures.net Косатка с детенышем

Лебедев опубликовал видеозапись, полученную с места событий от главы Соболевского муниципального района Андрея Воровского. Как пояснил глава МЧС Камчатки в комментарии, волонтёры и спасатели продвигаются с застрявшими в лимане косатками в направлении устья, к открытому морю.

«Сегодня третий день мы стараемся спасти косаток. Метров 800 мы уже прошли, теперь двигаемся в сторону устей. Ребята на катерах и лодках и косатки», — рассказал Воровский в видеозаписи.

Глава Соболевского района уточнил, что косаток по очереди сетью стаскивают с мели и постепенно направляют их в сторону открытого моря. Сложность состоит в том, что косатки — семейные животные, поэтому они не уходят от старшей, более крупной особи, и постоянно возвращаются к ней, чтобы быть вместе. Спасательная операция продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что семейство косаток, состоящее из двух взрослых особей и двух детёнышей, застряло на мели во время отлива. 30 спасателей и волонтёров более десяти часов поливали животных водой, чтобы не допустить ожогов кожи, периодически двигая их на более глубокое место. Делать это приходилось вручную, так как помпы животные пугались.

Операция по спасению косаток сначала прошла удачно, их удалось продвинуть на глубокое место, но потом начался отлив и млекопитающие снова застряли в заливе. Волонтёры и спасатели надеются, что косаткам удастся покинуть мелководье во время следующего прилива.