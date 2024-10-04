Москва, 4 октября, 2024, 04:50 — ИА Регнум. Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» Вооружённых сил России поразили пункты управления и точки взлёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии в зоне проведения спецоперации, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

В ведомстве отметили, что для обнаружения объектов российские военные используют разведывательные дроны, которые также позволяют подтвердить уничтожение целей. Они зафиксировали точное попадание снарядов в район нанесения ударов.

После проведения стрельб расчёт РСЗО покидает занятую огневую позицию, чтобы избежать ответного огня.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» ВС РФ поразили опорный пункт противника на правобережье Днепра. Ведомство опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы российских артиллеристов.

7 сентября стало известно, что расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Север» Вооружённых сил России уничтожили живую силу украинских войск в приграничье Курской области. Для нанесения ударов по противнику артиллеристы взаимодействовали с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией.