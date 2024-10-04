Женева, Швейцария, 4 октября, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала разрешение на экстренное применение диагностического теста, который позволяет впервые в истории выявлять оспу обезьян. Об этом сообщили в пресс-службе указанного учреждения.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

Организация на своём сайте уточнила, что тест производит компания Abbott Molecular Inc. В ВОЗ считают, что использование этой разработки сыграет решающую роль в расширении диагностических возможностей в странах, где зафиксированы вспышки заболевания.

В учреждении отметили, что ранняя диагностика помогает обеспечить контроль над распространением вируса и своевременное лечение заразившихся пациентов. В ВОЗ также добавили, что Африка по-прежнему испытывает трудности с диагностикой оспы обезьян.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что его организация признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Он уточнил, что в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно превысило прошлогодний показатель.

По словам Гебрейесуса, с целью предотвращения быстрого распространения новой разновидности оспы обезьян в Африке и за пределами континента необходимы скоординированные ответные меры. Чиновник добавил, что ВОЗ разработала план, требующий финансирования в $15 млн, и на тот момент выделила из собственных резервов примерно $1,5 млн.

24 августа Гебрейесус заявил, что на борьбу с распространением оспы обезьян Всемирной организации здравоохранения потребуется примерно $135 млн в ближайшие шесть месяцев.