Одесса, Украина, 4 октября, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Власти Украины рассчитывают до конца текущего года мобилизовать в ряды ВСУ ещё 200 тысяч человек, но перспективы реализации планов по мобилизации не оптимистичны. Об этом 3 октября сообщило британское издание The Times.

ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Усилия по увеличению призыва на военную службу становятся всё более лживыми, принудительными и насильственными», — говорится в материале.

Офицер одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) рассказал, что ВСУ испытывают большие проблемы с призывом, из-за которых удаётся привлечь только 20% от необходимого числа призывников. Он отметил, что у значительной части призывников были выявлены различные тяжёлые заболевания, в то время как здоровых мужчин не призывали на службу из-за взяточничества и высокого уровня коррупции.

По его мнению, НАТО следует вмешаться в мобилизационные процессы на Украине с целью их проверки. Также он считает, что поднятие зарплат военным за счёт финансовой помощи со стороны западных союзников Киева пошло бы на пользу в вопросе мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, в мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам ТЦК вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.

5 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, Глава государства также допустил очередное снижение призывного возраста на Украине для призыва студентов и создания аналога немецкого «гитлерюгенда».