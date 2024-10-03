Москва, 3 октября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинения блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) и её бывшему супругу Артёму Чекалину за валютные операции с использованием подложных документов, сообщили 3 октября в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Кроме того, такое обвинение предъявлено их партнеру по бизнесу.

«Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК России (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой)», — отметила прокуратура в своём Telegram-канале.

Соответствующие документы направлены в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. По данным следствия, обвиняемые в ходе продажи интернет-курсов своим клиентам заключали договора с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом органам валютного контроля они предоставили документы с недостоверными сведениями о переводах.

В прокуратуре считают, что так фигуранты расследования вывели за пределы РФ более 250 млн рублей. В ближайшее время суд изберёт меру пресечения для обвиняемых.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Чекалиных. Расследование касается оплаты марафонов, проводимых блогерами через банк в Дубае. Делом занимаются следователи ОМВД по ТиНАО.

Также появилась информация, что блогеров задержали на 48 часов после допроса. Кроме того, был задержан соучредитель компании по торговле косметикой Артёма Чекалина ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Помимо этого, по адресам проживания фигурантов уголовного дела правоохранители провели обыски.

Чекалины уже становились фигурантами уголовного дела. В марте 2023 года их обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей. Пара в период с июля 2020-го по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Помимо этого, по версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путём, приобретя на них доллары. Обвиняемые признали вину.

В ноябре 2023 года защита Чекалиных проинформировала, что блогеры выплатили 500 млн рублей и полностью погасили долг перед Федеральной налоговой службой РФ с учётом доначислений пени и штрафа. В конце декабря адвокат проинформировал, что уголовное дело о неуплате налогов прекращено. Чекалина 1 марта 2024 года сообщила, что в отношении неё прекратили второе уголовное дело об отмывании средств в особо крупном размере.