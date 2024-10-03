Москва, 3 октября, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России для борьбы со спекулянтами решил продавать посетителям исключительно именные билеты, для приобретения которых потребуются документы, удостоверяющие личность. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе учреждения.

Василий Иванов ИА REGNUM

Такая мера введена с 1 октября.

«С 1 октября 2024 года в Большом театре осуществляется продажа исключительно именных билетов… Персональные данные зрителя будут занесены в билет», — подчёркивают представители театра в его Telegram-канале.

В ГАБТ отметили, что именные билеты действительны только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. На сайте учреждения уточняется, что второй билет на место рядом можно приобрести при предъявлении паспорта (копии паспорта) второго зрителя.

В случае покупки билета через официальную интернет-страницу ГАБТ следует самостоятельно указывать свои персональные данные.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2019 года Госдума приняла закон о штрафах за спекуляцию билетами. В документе предусмотрены меры по борьбе с перекупщиками билетов, которые продают их по завышенным ценам, что лишает многих людей возможности посещать культурно-зрелищные мероприятия.

Закон относится к культурно-зрелищным мероприятиям, проводимым театрами, цирками, музеями, концертными залами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями.