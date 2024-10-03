Пхеньян, 3 октября, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Парад, прошедший в столице Южной Кореи в честь Дня вооружённых сил, напоминал клоунское представление. Об этом 3 октября заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Кадр из видео «Кто такая Ким Ё Чжон»

Парад прошёл в Сеуле 1 октября. Там представили ракету Hyunmoo-5, обозначенную как элемент южнокорейской концепции по ликвидации руководства КНДР при начале конфликта.

«Если бы мне пришлось сказать что-то об этой «пьесе», то это просто пустое клоунское представление, не оставившее после себя ни следа, ни последствий, как стая диких собак, проходящая через ручей», — привело её слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По мнению Ким Ё Чжон, у Кореи не получилось представить что-то самостоятельное. В пример она привела принявший участие в церемонии американский стратегический бомбардировщик B-1B, иронично отметив, как корейские военные во главе с начальством становились в очередь, чтобы выразить свое почтение.

Представленные на параде новые ракетные комплексы Республики Корея также не впечатлили политика. Обычную боеголовку не превратить в ядерную, просто изменив в ней количество пороха, напомнила она.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Сеул пригрозил Пхеньяну концом режима в случае применения ядерного оружия. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отметил, что при попытках использовать оружие КНДР столкнётся с подавляющим и решительным ответом союза Республики Корея и США.

23 августа северокорейские власти решительно осудили решение Вашингтона разрешить продажу Южной Корее 36 ударных вертолётов. В Пхеньяне отметили, что наращивание вооружённых сил одной стороны против другой влияет на военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове, особенно в условиях начала крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, которые обострили напряжённость в регионе.