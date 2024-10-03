Иркутск, 3 октября, 2024, 20:50 — ИА Регнум. В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

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Установлено, что с января текущего года председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры совместно с центром допобразования за взятки выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России.

«При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Иркутской области», — указано в Telegram-канале ведомства.

За документ задержанные получали порядка 8 тыс. рублей. Совокупная выручка составила свыше 1,5 млн рублей. В ходе обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов обнаружили 1,7 млн рублей, банковские карты, охолощенные патроны. Были изъяты документы, компьютеры и флешки.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 7 ст. 204 («Коммерческий подкуп») и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Один из фигурантов заключён под стражу, второму запрещены определённые действия.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября в Санкт-Петербурге задержали супружескую пару, незаконно зарегистрировавшую с 2023 года не менее 900 мигрантов. Супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали.

1 октября Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Законопроект предусматривает дополнение статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ («Конфискация имущества») статьёй 322.1 («Организация незаконной миграции»). При совершении преступления предусмотрена конфискация имущества, денег и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.