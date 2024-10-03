Москва, 3 октября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Американская платформа Discord представляет серьёзную угрозу для российской молодёжи, и мессенджер можно заменить российскими аналогами. Такое мнение 3 октября в беседе с «Газетой.Ru» выразил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

(сс) Thomas Park

«Discord — это масштабное интернет-сообщество, посвященное компьютерным играм <…> Популярна она зачастую у детей и подростков. Этим пользуются преступники», — пояснил член комитета нижней палаты парламента.

По словам парламентария, очень серьёзная угроза кроется в том, что на платформе дети сталкиваются с возможностью прямого контакта с преступниками. Так, молодёжь могут вовлечь в экстремистские ячейки и распространение наркотиков. Не редки также случаи домогательств и пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил Немкин.

«Среди отечественных площадок уже сегодня можно легко подобрать как решение для коммуникации с друзьями во время игры, так и программу для групповых созвонов и дистанционного обучения», — напомнил депутат.

Как указал Немкин, функционал платформы Discord можно найти в таких российских ИТ-продуктах, как VK Teams или «VK Мессенджер».

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Роскомнадзор потребовал от администрации Discord удалить 947 запрещённых материалов. С марта платформа внесена в реестр соцсетей, а потому должна сама находить и блокировать противоправные материалы.

Ранее в тот же день силовики задержали 39 человек в 78 российских регионах. Задержанные склоняли подростков к преступлениям через соцсеть Discord. В средствах связи у них обнаружили переписки с украинскими кураторами, инструкциями по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и использованию средств террора. ФСБ сообщила 1 октября, что девять подростков готовили в России нападения на школьников и учителей, получая установки из Киева через мессенджер Discord.

Автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем», заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич также указал на опасность Discord. Он назвал эту социальную сеть средоточием преступников и запрещённого контента, отметив, что для безопасности детей её необходимо заблокировать.