Брюссель, 3 октября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Согласно бельгийским законам, действия экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга,которые он совершал, занимая этот пост, могут повлечь за собой наказание в виде пожизненного заключения. Об этом 3 октября заявил адвокат Филипп Ванлангендонк.

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«Мы говорим об очень серьезных обвинениях. Бельгийский закон предусматривает за них возможность пожизненного заключения, поскольку в Бельгии нет смертной казни», — сказал юрист на пресс-конференции в Брюсселе.

Ванлангендонк представляет интересы французского публициста Патрика Пазена, подавшего против Столтенберга иск. Адвокат отметил, что к расследованию деятельности экс-генсека Североатлантического альянса могут подключиться любые лица или организации, которые затронул конфликт на Украине.

Как передавало ранее ИА Регнум, в иске бывший глава НАТО обвиняется в разжигании конфликта на Украине, покушении на безопасность государств НАТО, а также в преступлениях против мира. Пазен приводит аргументы в пользу того, что НАТО принимало участие в подготовке Украины к конфликту с Россией. В качестве доказательств приводятся в том числе заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях как предлоге «потянуть время» и вооружить Киев.

В апреле Пазен уже подавал в суд на Столтенберга во Франции. По его словам, 19 января 2022 года глава Североатлантического альянса в интервью Der Spiegel заявил, что никаких договорённостей о нерасширении НАТО на восток в 1990 году не существовало. При этом истец указал, что многочисленные документы говорят об обратном.

30 сентября, в последний день на должности генсека альянса, Столтенберг заявил, что страны НАТО должны полностью поддержать украинскую «формулу мира». Именно украинцы в конце концов должны решать, какие условия приемлемы, добавил он.