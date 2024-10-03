Москва, 3 октября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета России на следующие три года учитывает средства на обеспечение роста экономики страны. Кроме того, при формировании бюджета правительство исходило из важности исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения стратегических задач, обозначенных президентом. Об этом 3 октября заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, член ОП Москвы Павел Данилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он выступил в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в рамках круглого стола «Ключевые приоритеты — о чем говорит новый бюджет России?».

По словам Данилина, при формировании бюджета также учитывалась важность исполнения социальных обязательств перед россиянами.

«Особая роль в подготовленном Правительством документе, как и было запланировано, отводится финансированию новых национальных проектов: в бюджетной трёхлетке 2025–2027 годов запланировано 5,7 трлн рублей в 2025 году, 6,2 трлн рублей в 2026 году и 6,3 трлн рублей в 2027 году. Это позволит значительно увеличить инвестиции в ключевые направления развития», — рассказал член ОП Москвы.

Член комиссий Государственного Совета и рабочей группы совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Арсений Беленький отметил, что планы по выполнению указа президента России Владимира Путина о национальных целях легли в основу вёрстки бюджета. Они рассчитаны до 2030 года и призваны увеличить продолжительность жизни россиян до 81 года, повысить рождаемость.

На мероприятия нацпроектов, как указал Беленький, в течение шести лет планируется выделить более 40 трлн рублей — это практически в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку.

Политолог, эксперт ЭИСИ Наталья Линдигрин подчеркнула, что, согласно проекту бюджета, индексация страховых пенсий в 2025 году составит 7,3%, Это выше предусмотренных действующим трехлетним бюджетом параметров. Также, по её словам, в следующем году существенно возрастут максимальные размеры выплат по больничным, отпуску по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком.

О поддержке развития медицины рассказал доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнёв. Расходы в трехлетнем бюджете направят на комплексное улучшение системы медицинского обслуживания.

«В рамках бюджета на 2025–2027 гг. финансирование составит по 1,86 трлн рублей в 2025 и 2026 годах, а в 2027 году увеличится до 1,91 трлн рублей», — отметил он.

Новый бюджет Селезнёв назвал социально-ориентированным и человекоцентричным.

Также вырастут расходы на образование. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Олега Матвейчева, забота о подрастающем поколении остаётся в приоритете государства.

Его коллега, член комитета ГД по финансовому рынку Владимир Сенин отметил, что в проекте учтены изменения в налоговое законодательство, ориентированные на повышение справедливости и эффективности налоговой системы. Они призваны создать почву для устойчивого роста и инновационного развития страны.

«К 2030 году планируется создать 100 промышленных и технопарков с бюджетом в 30 миллиардов рублей, что обеспечит предприятиям льготы на инфраструктуру. Среди ключевых направлений финансирования выделяются средства на национальные проекты и технологическое лидерство», — отметил депутат.

Руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый зампредседателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына обратила внимание на средства для поддержки регионов.

«В ассоциативный ряд «социальный бюджет», «бюджет развития», «бюджет роста» я, как регионалист, добавила бы — «бюджет регионов». Всё это реализуется на местах, в субъектах, 3,3 триллиона рублей будет ежегодно выделяться на поддержку регионов», — сказала Кислицына.

В завершение дискуссии Павел Данилин назвал новый бюджет важным инструментом реализации государственной политики, ориентированной на улучшение жизни граждан.

Как сообщало ИА Регнум 30 сентября, правительство России внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов. Планируется, что в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Такой показатель будет почти на 12% больше, чем в 2024 году. Федеральные расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей.

Ключевыми приоритетами проекта в Минфине назвали выполнение социальных обязательств, обеспечение безопасности и технологического суверенитета страны.