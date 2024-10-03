Баку, 3 октября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Заявления о возможности переступить российские красные линии в вопросе использования дальнобойного оружия западного производства для нанесения ударов по целям на территории России абсолютно безответственны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 3 октября в Баку.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он отметил, что президент России Владимир Путин, обсуждая изменения в ядерной доктрине РФ, дал таким образом жёсткий ответ на подобные высказывания, который был услышан в большинстве стран.

«Хотя, повторяю, остаются безответственные политики, которые пытаются доказать, что никаких красных линий, обозначенных Россией, соблюдать не следует. Но это опасная линия», — процитировало Нарышкина ТАСС.

Глава СВР добавил, что идеи о возможности переступить российские красные линии проявляются в призывах разрешить киевскому режиму применять высокоточное дальнобойное западное вооружение для ударов вглубь территории РФ. Он назвал большим заблуждением такие дискуссии.

Как передавало ИА Регнум, газета The Times 14 сентября сообщила, что британские чиновники требуют от премьер-министра Великобритании Кира Стармера разрешить применять ВСУ переданные им ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Они настаивали также не дожидаться одобрения США по этому вопросу.

Йенс Столтенберг 17 сентября, ещё будучи генсеком НАТО, заявил, что разрешение ВСУ наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой и не повлечёт эскалации конфликта. Он также считает, что это не приведёт к ядерному конфликту РФ со странами альянса.

Путин 25 сентября в ходе совещания обсудил дополнения в ядерную доктрину России. В документ предлагается внести положения на случай агрессии против РФ со стороны неядерной державы, если в нападении участвует или поддерживает его ядерное государство. Также президент отметил необходимость внести возможность ядерного ответа на нападение с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 сентября отметил, что заявления российского лидера явно услышали. Восприняли ли это, будет ясно после окончательного решения Запада по вопросу отмены ограничений для Украины на использование дальнобойного вооружения для ударов вглубь территории России.