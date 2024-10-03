Москва, 3 октября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев скончался в возрасте 77 лет. Об этом 3 октября сообщили в РАН.

Российская академия наук

«Александр Степанович Бугаев был выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем», — процитировало слова президента академии Геннадия Красникова ТАСС.

На основе его работ создавали новые приборы, среди которых — высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн, генераторы и модуляторы, а также другие изобретения.

По словам главы РАН, учёный внёс весомый вклад в разработку и выпуск молекулярно-электронных датчиков движения, в числе которых — сейсмографы и аналогичные приборы.

Александр Бугаев родился 25 августа 1947 года в Горловке Сталинской области. Отучился в Московском физико-техническом институте. В 1974 году в том же вузе закончил аспирантуру. Темой его кандидатской диссертации стали «Вопросы теории разогревных акустоэлектронных явлений в полупроводниках».

В 1985 году защитил докторскую диссертацию «Макроскопическая теория взаимодействия ультразвука с волновыми возбуждениями полупроводников и магнитных диэлектриков». Работал в должности завкафедрой вакуумной электроники МФТИ. С 1991 года был заведующим лабораторией Института радиотехники и электроники РАН.