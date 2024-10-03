Хельсинки, 3 октября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Хельсинки начали проверку безопасности в здании посольства России в Финляндии по просьбе дипмиссии.

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«По просьбе российского посольства полиция сегодня, 3 октября, проводит проверку безопасности на территории дипломатической миссии. <…> Ситуация не представляет опасности для третьих лиц», — говорится на сайте полиции.

Пресс-служба подчеркнула, что полиция несёт ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасности, а также за расследование преступлений в стране. Правоохранители могут входить в помещения посольства при согласии соответствующего государства.

Правоохранители пришли в дипмиссию в 17:30 (совпадает с мск). Полиция не уточнила, по какой причине проводит проверку безопасности. Посольство РФ в Финляндии пока не прокомментировало происходящее.

Как передавало ИА Регнум, в апреле неизвестные дважды ночью бросали коктейли Молотова в здание российского посольства в Латвии. Никто не пострадал, но была повреждена стена здания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент проявлением русофобской политики, которую официально проводят власти этой страны.

9 мая неизвестные проникли на территорию комплекса бывшего генконсульства РФ в немецком городе Лейпциге, развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отнять российскую недвижимость. Дипмиссия назвала возмутительными действия нарушителей и заявила протест властям ФРГ.