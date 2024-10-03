Красногорск, 3 октября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В Московской области с 30 сентября начались финальные этапы всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Воспитатель года России» и «Директор года России», которые будут проходить до 5 октября.

Министерство просвещения Российской Федерации

В ходе них лауреаты этих четырёх конкурсов принимают участие в конкурсных испытаниях «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир» второго тура заключительного этапа. Их учредителем выступает Минпросвещения России.

Участниками второго тура Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель» стали десять лауреатов. Они были определены по итогам испытаний первого тура, который прошёл в Екатеринбурге и объединил 31 педагога начальных классов из 21 региона страны.

Ими стали: Головинова А. А. из Школа-интернат № 2 им. Г. А. Карманова Курска, Головкова А. А. из гимназии № 13 Екатеринбурга, Камитова А. И. из гимназии № 5 Тюмени, Карпичко О. В. из частной «Газпром школы» Москвы, Катанаева Л. Я. из «Школа Иннополис» Иннополиса, Кузнецова Т. В. Из школы № 65 Тюмени, Редченко С. В. из средней общеобразовательной школы № 2 посёлка Чернянка Белгородской области, Резник Е. Н. из гимназии №18 Ленинска-Кузнецкого, Сергеева Е. С. из школы № 138 Москвы, а также Федотова Н. М. из «Центра образования № 15 «Высота» имени Героя Советского Союза М. П. Девятаева» городского округа Саранск.

По итогам двух испытаний первого очного тура были определены пять лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Мероприятия состоялись в Калуге и объединили руководителей общеобразовательных организаций из 22 регионов страны.

Это Махновецкий А. В. из средней общеобразовательной школы № 1 имени Алексеева С. С. Екатеринбурга, Корепанов А. А. из Игринской средней общеобразовательной школы № 1 посёлка Игра (Удмуртия), Миронов Д. Э. из гимназии № 19 Калуги, Николаева И. В. из лицея № 1 имени Н. К. Крупской Магадана и Петрова Т. В. из школы № 12 имени Семёнова В. Н. Усть-Илимска.

В Московской области также подвели итоги первого тура заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Во второй тур прошли 15 лауреатов, которые набрали наибольшее количество баллов. Участниками конкурса стали педагоги дошкольных организаций из 87 регионов страны.

Ими стали: Чистякова Д. Д. из Самарской области, Рахимова О. В. из Ярославской области, Воронцова Н. С. из Вологодской области, Павленко О. М. из Псковской области, Раннинен Т. А. из Краснодарского края, Мартонова Г. И. из Нижегородской области, Титов Д. Е. из Южно-Сахалинска, Банкова Е. В. из ХМАО, Куликова Н. В. из городского округа Архангельск, Копылова Ю. С. из Владивостока, Савченко Д. В. из Ростовской области, Кураева Г. А. из Уфы, Рыбальченко Н. С. из Москвы, Костина А. О. из Рязанской области и Шишкина А. А. из Шуи.

Ещё 20 лауреатов продолжат борьбу во втором туре Всероссийского конкурса «Учитель года России». Первый тур заключительного этапа прошел в Саратове, где в конкурсных испытаниях «Урок» и «Педагогическое интервью» участвовали 89 педагогов.

Это Гребёнкин И. С. из города Губкина Белгородской области, Степанян Г. В. из села Смоленское Алтайского края, Румбах Е. В. из Челябинска, Двойнишникова Н. О. из Улан-Удэ, Тазуркаев И. И. из Грозного, Григорьева Д. В. из села Селиваниха Красноярского края, Коротовских О. А. из посёлка Старопышминск Свердловской области, Дедюха Л. А. из Санкт-Петербурга, Михалёва А. А. из города Шелехова Иркутской области, Самошко Н. А. из посёлка Храброво Калининградской области, Серебренникова И. Н. из села Карпогоры Архангельской области, Черниговская Н. Н. из Ставрополя, Смокотин А. Е. из города Колпашево Томской области, Великова С. С. из Майкопа, Ковалёва Т. А. из Владимира, Попова П. В, из Луганска, Осинцева Т. В. из Новосибирска, Малич А. В. из Мценска, Гаврикова А. А. из Калуги и Лобанкова П. И. из Выборга.

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов будет проходить 5 октября, в Международный день учителя.

Всероссийские конкурсы в сфере образования направлены на выявление талантливых педагогических работников, их поддержку и поощрение, а также на повышение социального статуса педагогической профессии и распространение педагогического опыта в России. Учредителем четырех всероссийских профессиональных конкурсов является Министерство просвещения Российской Федерации. Оператор конкурсов — Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ.