Москва, 3 октября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Украденный из ярославского зоопарка кенгурёнок Крош найден живым в Королёве Московской области. Об этом 3 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Моими коллегами из УМВД России по Ярославской области и ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории г. Королёв Московской области обнаружен детеныш кенгуру, ранее похищенный из Ярославского зоопарка», — написала она в своём Telegram-канале.

Волк подчеркнула, что расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, о похищении кенгурёнка Кроша из ярославского зоопарка стало известно 30 сентября. На следующий день, 1 октября, двух кенгурят похитили из зоопарка в Калужской области. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела.

Правоохранители 2 октября задержали во Владимирской области карлика Ивана Некрасова, подозреваемого в похищении трёх кенгурят из зоопарков. У похитителя при себе была сумка, в которой находились два кенгурёнка, один из них не выжил. Третьего детёныша он успел продать в Москве.

Как стало известно 3 октября, похитивший трёх кенгурят из зоопарков мужчина имеет несколько судимостей за мелкие кражи. Он пользовался своим маленьким ростом, чтобы проникать в квартиры через окна.

Позднее 3 октября стало известно, что Некрасов в октябре 2020 года пытался переехать жить в Сочи с крокодилом. Он принёс рептилию в отдел МВД, чтобы ему подписали разрешение на перевозку. Свои планы он обосновал необходимостью перевезти крокодила в более тёплый климат.