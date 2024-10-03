Москва, 3 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Исследование «VK Видео» (есть в распоряжении ИА Регнум) показало, как россияне разных поколений выбирают видеоконтент, на что обращают внимание и как часто смотрят видео фоном или ускоряют его.

Belkin Alexey/Global Look Press

Так, аналитики узнали, что зумеры предпочитают короткие ролики длительностью до пяти минут и используют ускоренный просмотр, а старшее поколение, наоборот, выбирает длинные видео. Причём люди постарше предпочитают включать такие видео фоном.

Например миллениалы (25-34 года) чаще выбирают контент продолжительностью 20-30 минут, тогда как поколение Х (35-44 года) в среднем смотрят видео до 60 минут. Старшее поколение (45 лет и старше) отдаёт предпочтение длительному просмотру: 37% опрошенных выбирают видео от 1 до 2 часов.

«Зумеры чаще остальных аудиторий смотрят видео в ускоренном режиме — каждый третий из них использует скорость 2x. Миллениалы применяют эту функцию реже, а представители поколения Х и люди старше 45 лет почти не используют ускорение», — отмечается в исследовании.

Кроме того, почти треть опрошенных в возрасте 35-55 лет (поколение Х и старше) практически всегда включает видео фоном, параллельно занимаясь другими делами. Зумеры и миллениалы реже отвлекаются на другую деятельность, в фоновом режиме они смотрят половину от всего видеоконтента.

При этом зумеры и миллениалы придают большое значение качеству видео — треть опрошенных предпочитает контент в высоком разрешении. С возрастом требования к качеству снижаются: 38% россиян старше 45 лет готовы смотреть видео любого разрешения, главное для них — быстрая загрузка. Для миллениалов этот фактор также менее важен.

Самым популярным устройством для просмотра видео стал смартфон — его выбирают 58% зумеров, 35% миллениалов и почти треть людей из поколения Х (31%). Только респонденты старше 45 лет чаще выбирают для просмотра видео SMART TV (47%).

Присутствие узнаваемого блогера в видеоконтенте имеет наибольшее значение для зумеров (36%). Чем старше респонденты, тем меньше на них влияет фактор наличия медийного автора: пользователи старше 25 лет чаще ориентируются на личный интерес к теме, а не на медийность.

Опрос проводился методом онлайн-панели. В исследовании «VK Видео» приняли участие 1337 респондентов, из них в возрасте от 18 до 24 лет — 25,1%, от 25 до 34 — 24,2%, от 35 до 44 — 25,4%, в возрасте от 45 — 25,3%.