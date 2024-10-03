Брюссель, 3 октября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В Бельгии против экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга подан иск за участие в разжигании конфликта на Украине. Об этом 3 октября сообщил истец, исследователь конфликта на Украине и автор книги о прямой ответственности Запада в его развязывании француз Патрик Пазен на пресс-конференции в Брюсселе.

U.S. Secretary of Defense

Он отметил, что иск поступил в брюссельский суд 27 сентября. В нём бывший генсек Североатлантического альянса также обвиняется в покушении на безопасность государств НАТО, преступлении против мира и причинении ущерба жизни группы лиц.

«Йенс Столтенберг принимал участие в организованном плане или заговоре для осуществления конкретных действий, представляющих собой преступления против мира», — привело выдержку из самого заявления ТАСС.

В документе Пазен приводит аргументы участия НАТО в подготовке Украины к конфликту с Россией, среди которых заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях как предлоге потянуть время и вооружить Киев.

Также истец обвинил Столтенберга в саботаже дипломатических усилий по предотвращению украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Пазен уже подавал в суд на Столтенберга во Франции. По его словам, 19 января 2022 года глава Североатлантического альянса в интервью Der Spiegel заявил, что никаких договорённостей о нерасширении НАТО на восток в 1990 году не существовало. При этом истец указал, что многочисленные документы говорят об обратном.

30 сентября, в последний день на своей должности в альянсе, Столтенберг заявил, что страны НАТО должны полностью поддержать украинскую «формулу мира». Именно украинцы в конце концов должны решать, какие условия приемлемы, добавил он.

Ранее в сентябре экс-генсек утверждал, что разрешение киевскому режиму бить натовскими дальнобойными ракетами вглубь России якобы не станет «красной чертой», за которой последует эскалация конфликта. Он также отметил, что поддерживает такие страны, как Великобритания и Франция, выступающие за разрешение украинским формированиям наносить дальнобойным оружием удары по РФ.