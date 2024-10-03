Москва, 3 октября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. В современном мире обмен информацией является важной вещью, и в этом вопросе необходимо быть «на острие возможностей». Об этом 3 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства отметил, что обмениваться информацией друг с другом необходимо, а также надо получать дополнительные сведения и иметь возможность для эффективного использования имеющейся и поступающей информации.

«В современном мире чрезвычайно важная вещь. Надо постоянно быть «на острие» возможностей и уметь пользоваться этим», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 октября Путин заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. По его словам, оно должно отвечать требованиям и динамике XXI века, а также целям развития, которые стоят перед РФ.

В январе глава государства сообщил о плавном переходе на новую систему образования. Путин подчеркнул, что дискриминации при приёме на работу граждан с любыми дипломами возникать не будет.